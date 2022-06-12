حنان عبدالمعبود



أعلنت وزارة الصحة عن نتائج الخدمة المقدمة لطريحي الفراش من كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك وفق البروتوكولات المحدثة منذ انطلاقها في 12 من الشهر الماضي، وذلك وفقا للتقرير الدوري المرفوع من الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية إلى وزير الصحة د.خالد السعيد والذي يشرف بشكل مباشر على الخدمة.



وقالت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.دينا الضبيب إنه خلال فترة أقل من شهر منذ 12 مايو حتى 9 الجاري، تم التعامل مع 168 حالة في مختلف المحافظات بواقع 77 حالة في محافظة العاصمة، و21 في الفروانية، و31 في الأحمدي، و14 في الجهراء، وتضمنت الزيارات المنزلية متابعة كبار السن وذوي الإعاقة من أصحاب الحالات المزمنة عبر فرق طبية متعددة التخصصات، تتكون من طبيب العائلة، طبيب الأسنان، فني العلاج طبيعي، صيدلي، التمريض، فني المختبر، أخصائي التغذية، حيث تولى أعضاء الفريق وفق تخصصاتهم تقديم خدمة تكاملية.



وجددت الضبيب الإشارة إلى أن التقديم لطلب الخدمة يكون عبر موقع الوزارة، وذلك من يوم الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحا - 7 مساء، عدا الخميس من 8 صباحا - 1 ظهرا، مع إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالمراجع، كذلك بالإمكان التقديم وطلب الخدمة من خلال المركز الصحي وفقا لمنطقة السكن.