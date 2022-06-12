حنان عبدالمعبود



حصل استشاري الغدد الصماء والسكر د.ثامر العيسى على جائزة القيادة العالمية في مجال هشاشة العظام لعام 2022 والمقدمة من الجمعية الإكلينيكية العالمية لقياس كثافة العظام، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الذي أقيم عن بعد مؤخرا.



وتأتي هذه الجائزة تقديرا للخدمة المتميزة التي أداها د.ثامر العيسى والقيادة في مجال الكشف عن مرض هشاشة العظام باستخدام أشعة كثافة العظم. ويعد العيسى أول طبيب خليجي يحصل على هذه الجائزة التقديرية والتي بدأ تقديمها منذ عام 2006 ويترشح لها العديد من المختصين في مجال هشاشة العظام من حول العالم. يذكر أن الجمعية الإكلينيكية العالمية لقياس كثافة العظام تأسست في الولايات المتحدة عام 1993 وتضم في عضويتها أكثر من 2700 عضو يمثلون أكثر من 25 دولة، حول العالم وهي تختص بمجال قياس كثافة العظام وتشخيص مرض هشاشة العظام باستخدام أجهزة الأشعة المختصة.