تم الإعلان عن طرح الممارسة رقم 5 - 2023/2022 بشأن أعمال التمديدات الكهربائية لغرفة الضغط المنخفض بمحطة التحويل الثانوي بمبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء بمنطقة صبحان.أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم 5 - 2023/2022 بشأن أعمال التمديدات الكهربائية لغرفة الضغط المنخفض بمحطة التحويل الثانوي بمبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء بمنطقة صبحان، وذلك طبقا للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الامانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم 4 وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية، خلال الفترة من 13 الى 26 الجاري. وتسري العطاءات لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فض المظاريف. هذا وتبلغ الكفالة الاولية مبلغ وقدره 2% من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء. يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:



٭ شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.



٭ شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.



٭ كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة.



للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات: بدالة 1800008 - داخلي 3336 - 2803. وترسل الاستفسارات على فاكس: 22221361 - 22221417.