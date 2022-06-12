القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر لوحدة واستقرار اليمن لما يمثله من أهمية لمصر والعالم العربي، مشددا على أن مصر تدعم مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.



كما أكد الرئيس السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د.رشاد العليمي امس عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، دعم مصر لجهود التوصل إلى حل سياسي عادل للأزمة اليمنية لتعزيز السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.



وقال الرئيس السيسي إنه حرص خلال المباحثات على التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه العلاقات الراسخة مع اليمن ودعم الشرعية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه ودعم مصر الكامل لكافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.



ورحب الرئيس السيسي بالدكتور رشاد العليمي والوفد المرافق له في زيارتهم الرسمية الأولى لوطنهم الثاني مصر عقب توليهم رئاسة مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، متمنيا له ولمجلس القيادة التوفيق في مهتهم الجديدة، معربا عن دعم مصر للمجلس في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة ملقاة على عاتقهم لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق.



وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر لجهود مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية في سبيل التوصل إلى حل سياسي، عادل ومستدام للأزمة اليمنية يضمن تعزيز السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.



وقال الرئيس السيسي: «أكدت خلال المباحثات على موقف مصر الثابت، والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة، التي تربط بين الشعبين المصري واليمني، بدعم مصر للشعب اليمني الشقيق وللشرعية اليمنية، كما أكدت على دعمنا الكامل، لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها ورؤيتنا لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر، وللعالم العربي بأسره».



وشدد الرئيس على دعم مصر، لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وفقا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في «الرياض»، برعاية مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وجدد الرئيس التأكيد على ترحيب مصر، بإعلان الأمم المتحدة في الثاني من یونیو 2022، عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن وتقديرها لجهود الحكومة اليمنية الشرعية، في احترام التزاماتها وفقا لما نص عليه الاتفاق ودعواتها لكل الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، لما يمثله ذلك من تطور إيجابي، يمكن البناء عليه، لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.



وأشار الرئيس السيسي إلى استجابة مصر، لطلب الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة، بتسيير رحلات طيران مباشرة، بين مطاري «القاهرة» و«صنعاء» حيث انطلقت أول رحلة منها بالفعل، في الأول من الشهر الجاري، لافتا إلى أن الاستجابة المصرية جاءت تأكيدا للحرص على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم كافة الجهود التي تصب لصالحه.



وأضاف الرئيس أنه أعرب خلال المباحثات، مع شقيقه الرئيس «رشاد العليمي»، عن أن مصر لن تدخر وسعا، في مساعدة اليمن الشقيق وأنها حريصة على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين، خاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية.



وأوضح أن المباحثات تناولت أيضا، أهمية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، وآليات تفعيل ذلك.



وقال الرئيس: «لقد اتفقنا خلال النقاشات كذلك، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك، لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، والخليج العربي وارتباط تلك المسألة الحيوية، بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين».



وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا، خطورة أزمة خزان «صافر» النفطي وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين، للخطة الأممية ذات الصلة.