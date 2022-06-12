القاهرة - مجدي عبدالرحمن



ينظر مجلس الشيوخ، اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتی، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول صدور الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات الاهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019.



وتناول الاقتراح، الآثار المترتبة على صدور الكتاب، كما أشار إلى صدور دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحصيل نسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون 2 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية على العمل الأهلي وما يترتب على ضيق الوقت الخاص بتوفيق الأوضاع للجمعيات وما يترتب من مساءلة جنائية طبقا لقانون 206 لعام 2020 على رؤساء مجالس الإدارات المتطوعين لخدمة المجتمع.



وانتهت اللجنة المشكلة، خلال مناقشاتها للاقتراح، بالتوافق مع ممثلي الحكومة إلى عدد من التوصيات، وتمثلت فيما يلي:



1- إنشاء وحدة خدمة ممولين بالاتحادات الإقليمية للجمعيات للتوعية بالالتزامات الضريبية الواردة بقوانين الضرائب.



2- تعميم ونشر الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على منظمات العمل الأهلي من خلال وزارة التضامن والبوابة الالكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات.



3- مراجعة دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع منظمات العمل الأهلي لتحصيل نسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل وإلغاء كافة الأمور المتعلقة بالمساهمة التكافلية.



4 - التزام وزارة المالية بدراسة الآثار المترتبة على عدم التزام مؤسسات العمل الأهلي بنصوص القانون 206لسنة 2020.



5- تصميم برامج توعية الكترونية (فيديوهات- ندوات أونلاين) لسهولة انتشاره وترشيدا للنفقات.



6- استخدام منصة الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لنشر كافة المنشورات والأدلة المتعلقة.