القاهرة - ناهد إمام



أكد د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم 26 يونيو الجاري حتى 18 يوليو المقبل، في تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة القرنفل بعدد 11 عمارة تضم 264 وحدة سكنية.



من جانبه، قال م.أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 327 في 26 يونيو، ووحدات العمارة 342 في 27 يونيو، ووحدات العمارة 343 في 28 من الشهر ذاته، ووحدات العمارة في 29 يونيو، ووحدات العمارة 328 في 3 يوليو، ثم باقي الوحدات تباعا.