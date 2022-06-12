تفوق البريطاني أندي موراي على الأسترالي نيك كيريوس وبلغ النهائي الثاني له هذا الموسم، وذلك بالفوز عليه 7-6 (7-5) و6-2 السبت في نصف نهائي دورة شتوتغارت الألمانية المقامة على ملاعب عشبية.



وبعدما أقصى اليوناني ستيفانوس تيستيباس المصنف خامسا عالميا من الدور ربع النهائي، واصل البريطاني المصنف الأول عالميا سابقا أداءه المميز بتحقيقه فوزه السادس على «المشاغب» كيريوس من أصل 8 مواجهات بينهما.



وعلى غرار مباراته مع تسيتسيباس، احتاج موراي الى شوط فاصل لحسم المجموعة الأولى قبل أن يفرض أفضليته الواضحة في الثانية، حاسما اللقاء في ساعة و31 دقيقة ليواجه في مباراة اللقب الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف ثانيا في الدورة والذي تغلب بدوره على الألماني أوسكار أوته 7-6 (9-7) و7-6 (7-5).



وسيخوض موراي، المصنف 68 عالميا راهنا، المباراة النهائية الثانية له هذا الموسم بعد دورة سيدني في يناير حين خسر أمام الروسي أصلان كاراتسيف الذي حرم البريطاني من لقبه الأول منذ دورة أنتويرب البلجيكية في أكتوبر 2019 والـ 47 في مسيرته.