منح بنك الكويت المركزي، شركة «تحصيل دوت كوم»، الترخيص النهائي والموافقة لمزاولة أنشطة وأعمال الدفع الإلكتروني، بعد استيفائها لجميع المتطلبات الرقابية والفنية الصادرة عنه في هذا الشأن.



وأشاد الشريك المؤسس والمدير العام لشركة «الفادية العالمية» محمد المطوع، بجهود محافظ «المركزي» وبتعاون جميع العاملين فيه وفريق عمل بنك «برقان»، والذي توج بحصول «تحصيل دوت كوم»، وهي إحدى الشركات التابعة لـ «الفادية العالمية» والمتخصصة بخدمات الدفع الإلكتروني، على الترخيص.



وأكد المطوع أهمية استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة بشكل متسارع في الأعمال اليومية عموما، وفي مجال التعاملات المالية والاقتصادية خصوصا، مبينا أن مثل هذه الأنشطة والإجراءات تسهم في تعزيز مفهوم الحوكمة، وما يتطلبه من التزام وإدارة إيجابية وفاعلة في بيئة الأعمال الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني، والاستفادة من التقنيات المستخدمة في تحصيل الأموال، ما يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة ومتميزة بكفاءتها العالية.



وأشار المطوع إلى أن الدفع الإلكتروني يتيح مزايا كثيرة ومتعددة من حيث السرعة والتسهيل على المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد وما يرافق ذلك من توفير لتكاليف الانتقال والتوصيل وعوامل الأمان، وما يتعلق بها من تعامل ملموس مع الأموال النقدية، وكذلك زيادة العمليات التجارية من بيع وشراء، وإتاحة إمكانية الدفع في أي وقت ومن أي مكان، وكل ذلك ينعكس على الناحية التجارية والتنموية في البلاد، موضحا أن تطبيق نظام التحصيل والدفع الإلكتروني في السوق الكويتي أثبت تمتعه بعوامل الأمان المتكاملة وفقا لمتطلبات وشروط البنك المركزي الرقابية والفنية الفعالة والناظمة لها.