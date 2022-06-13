ضمت قائمة فوربس الشرق الاوسط أكبر 5 شركات كويتية مدرجة في قطاعات متنوعة، حيث بلغت قيمتها السوقية الإجمالية 83.7 مليار دولار في نهاية أبريل 2022، مشيرة إلى أن هذه الشركات الخمس تمثل 5.5% من إجمالي أصول أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022، حيث تبلغ أصولها المجتمعة 229.7 مليار دولار.

وضمت قائمة أقوى 5 شركات في الكويت، كل من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» ومجموعة زين للاتصالات وشركة أجيليتي وبنك بوبيان، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:



بنك الكويت الوطني الذي يعمل في قطاع البنوك والخدمات المالية، والذي يتولى فيه الادارة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفــــيذي للمجموعة عصام جاسم الصقر، حيث تبلغ القيمة السوقية للبنك 25.8 مليار دولار، فيما تجاوزت مبيعاته 3.7 مليارات دولار، وبلغت أرباحه 1.2 مليار دولار، وتعدت أصوله 109 مليارات دولار.



لدى بنك الكويت الوطني 140 فرعا في 14 دولة، و7511 موظفا على مستوى العالم، فيما استحوذ بنك الاستثمار العربي الأردني على الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن، في فبراير الماضي.



وأطلق بنك الكويت الوطني «إطار التمويل المستدام» في مارس الماضي، لدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات البنك الذي يضع أهدافا داخلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ويطمح إلى الوصول لصافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035.



ويحتل بنك الكويت الوطني المرتبة 15 في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.



بيت التمـــــويل الكويتي (بيتك)، والذي يعمل في قطاع البنوك والخدمات المالية برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف ورئيس الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة عبدالوهاب عيسى الرشود، حيث تبلغ القيمة السوقية للبنك 29.8 مليار دولار، فيما تجاوزت مبيعاته 3.6 مليارات دولار، وتجاوزت أرباحه المليار دولار، أما أصوله فبلغت نحو 71.4 مليار دولار.



ويعتبر بيت التمويل الكويتي أول بنك إسلامي تأسس في الكويت عام 1977، وتمتد عملياته اليوم إلى البحرين، والسعودية، والإمارات، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا، ولدى بيتك 526 فرعا عالميا، ويوظف 13 ألف شخص، فيما أعلن في مارس الماضي، عن استكمال الفحص النافي للجهالة للبنك الأهلي المتحد- البحرين، ضمن إجراءات الاستحواذ عليه، حيث يراجع حاليا التقارير المتعلقة بالصفقة.



وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أكثر من 24.1% من بيت التمويل الكويتي، بينما لدى الهيئة العامة لشؤون القصر حصة 10.48% والأمانة العامة للأوقاف 7.3%.



ويحتل بيت التمويل الكويتي المرتبة 18 في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.



مجموعة زين للاتصالات التي تعمل تحت قيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر ناصر الخرافي، وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة 9.2 مليارات دولار، فيما بلغت مبيعاتها 5 مليارات دولار، وتجاوزت أرباحها 659 مليون دولار، وبلغت أصولها 15.7 مليار دولار.



وتعمل زين في 8 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها حوالي 50.9 مليون عميل.



وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت 24.2% من الشركة، وتملك مجموعة الشركة العمانية للاتصالات حصة 21.9%، وشركة الشرق القابضة حصة 5.1%.



وفي أغسطس 2021، أعلنت شركة زين للاتصالات عن إطــــــلاق صندوق ZainVentures الذي استثمر في Pipe الأميركية وSwvl «سويفل»، مقرها الإمارات.



وتحتل مجموعة زين المرتبة 28 في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.



أجيليتي للخدمات اللوجستية التي يرأسها الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة طارق سلطان، والتي تبلغ قيمتها السوقية 9 مليارات دولار وتجاوزت مبيعاتها 1.6 مليار دولار، فيما بلغت أرباحها 3.3 مليارات دولار، أما أصولها فبلغت 9.5 مليارات دولار.



وتتيح «أجيليتي» خدمات لوجستية في أكثر من 40 دولة، وهي مدرجة في كل من الكويت ودبي، وتقدم الشركات التابعة لها خدمات الرقمنة الجمركية، والبنية التحتية في المناطق النائية، إلى جانب لوجستيات الوقود، وإدارة العقارات والمرافق التجارية، كما لديها 14 ألف مساهم من الأفراد والشركات.



وتحتل أجيليتي المرتبة 42 في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.



بنك بوبيان المدرج ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية، والذي يعمل تحت قيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: عادل عبد الوهاب الماجد، حيث تبلغ القيمة السوقية للبنك 9.9 مليارات دولار، فيما تجاوزت مبيعاته 831 مليون دولار، وتجاوزت أرباحه 157 مليون دولار، فيما تجاوزت أصوله 24.1 مليار دولار.



ويتيح بوبيان خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما استحوذ في عام 2020 على بنك لندن والشرق الأوسط.



وتشمل الشركات التابعة له: الذراع الاستثمارية بوبيان كابيتال، وشركة التأمين بوبيان تكافل، وشركة الخدمات العقارية بوبيان الوطنية.

وفي ديسمبر 2021، وقع البنك اتفاقية مع DIFC FinTech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لإطلاق برنامج مسرعة بنك بوبيان، ويهدف إلى دعم نمو الشركات الكويتيـــــة الناشئة. ويحتل بنك بوبيان المرتبة 69 في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.