

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لوزارة الصحة على التمديد السابع لعقد تقديم خدمات الإسعاف الجوي والإخلاء الطبي لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 6 الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل. وقالت ان قيمة التمديد تبلغ 3.1 ملايين دولار بعد تخفيض نسبة الزيادة 20% الممنوحة من المتعهد بالعقد السابق، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات توقيع العقد الجديد. تجدر الإشارة الى ان خدمات الإسعاف الجوي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، لاسيما ما يتعلق بإنقاذ الأرواح وإصابات الحوادث على الطرق السريعة في المناطق البعيدة والجزر، وسرعة وصول الحالات لأقسام الطوارئ في المستشفيات العامة.