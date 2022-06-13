ثمنت الرئيس التنفيذي للكلية الملكية الكندية د.سوزان بروس التقدم الكبير الذي تم إحرازه والإنجازات التي حققها معهد الكويت للتخصصات الطبية لافتة إلى أنها شراكة ناجحة مع المعهد. وقالت نحن نعمل معا على تحسين التعليم الطبي بعد التخرج في الكويت وأيضا منطقة الخليج وفي كندا، لافتة إلى أن وجود هدف مشترك وهو السعي المستمر لإعداد أطبائنا المتخصصين لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتغيرة باستمرار لمرضانا.



ولفتت الى أن العامين الماضيين شكلا تحديا، ومع ذلك فقد أظهرنا المرونة والالتزام الراسخ اللازمين لتثقيف المتدربين المقيمين لدينا ودعم زملائنا من أعضاء هيئة التدريس وبالطبع خدمة مرضانا.



ولفتت الى أن زيارة أكثر من 80 من زملاء الكلية الملكية للكويت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين لتقديم امتحانات تخصصية، فضلا عن وجود اعتمادات برامج إضافية جارية ومن المقرر إجراء العديد من دورات تطوير أعضاء هيئة التدريس وورش العمل.