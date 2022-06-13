حنان عبدالمعبود



طالب رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بصرف بدلي الخفارة والتدريب للأطباء المجازين.

وبين الطوالة في كتاب وجهه إلى رئيس اللجنة الصحية أن الجمعية تلقت العديد من شكاوى الأطباء بسبب استمرار أقسام الرواتب بالمناطق الصحية في خصم بدلي الخفارة والتدريب من رواتبهم عند قيامهم بإجازة دورية، لافتا إلى القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2022 الصادر في تاريخ 2022/4/6 والذي تضمن استمرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للأطباء أثناء تمتعهم بإجازة.

وأوضح الطوالة أن أقسام الرواتب بالمناطق الصحية وبالوزارة لا تزال مستمرة بخصم هذين البدلين من رواتب الأطباء، وعند استفسار الأطباء منهم عن أسباب ذلك فيتم إبلاغهم بعدم صدور أي تعليمات إليهم من قبل المسؤولين بتفعيل هذا القرار ولعدم معرفة أنواع الإجازات المقصودة في هذا القرار، مطالبا على وجه السرعة قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار تعليماتها للمسؤولين في القطاع المالي وأقسام الرواتب في المناطق الصحية بتفعيل القرار الوزاري المنوه عنه بصرف بدلي الخفارة والتدريب للأطباء المجازين.