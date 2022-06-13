في ظل القلق المتزايد حول العالم بسبب ظهور حالات من مرض جدري القرود، قامت رئيسة قسم الأمراض الجلدية بمستشفى العدان د.عبير البذالي بتنظيم ورشة عمل للتعريف بهذا المرض وكيفيـة التـعـامـل معه، وذلك تحت رعاية مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي ومدير مستشفى العدان د.بدر العتيبي، وبالتعاون مع قسم الصحة الوقائية.



وشارك في تقديم المحاضرات كل من د.إسلام محمد نعمان - تخصص الأمراض الجلدية، ود.أسامة محمد القسطاوي من الصحة الوقائية.



وشهدت حضور مدير المنطقة ومدير المستشفى ورؤساء الأقسام الفنية ولفيف من الأطباء والهيئة التمريضية وأعضاء من قسم الصيدلية.