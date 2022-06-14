القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة ريهام عبدالغفور حالة من الانتعاش الفني، حيث تنتظر عرض العديد من الأعمال الفنية التي انتهت من تصويرها (4 مسلسلات) على احدى المنصات الرقمية، منها مسلسلها «أزمة منتصف العمر، وهو أول بطولة مطلقة في مشوارها الفني، ومكون من 15 حلقة، تأليف أحمد عادل، وإخراج كريم العدل، وبطولة: كريم فهمي وعمر السعيد ورنا رئيس ورشدي الشامي، كذلك يعرض لها مسلسل «وش وضهر» مع اياد نصار وثراء جبيل ومحسن منصور وإسلام إبراهيم، والعمل مكون من 10 حلقات، تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف.



ولدى ريهام مسلسل «الغرفة 207» المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته محمد فراج.



من ناحية أخرى، نالت ريهام اشادة كبيرة من متابعيها بسبب اطلالتها ببعض الصور الجديدة التي تظهر فيها من خلال «لوك» مختلف غير تقليدي لها، حيث قامت بتغيير قصة الشعر وأسلوب الملابس.