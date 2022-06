مفرح الشمري



انتهت لجان المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين برئاسة د.جمال ياقوت من مشاهدة العروض التي تقدمت للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، وجاء ذلك بعد أن تم إغلاق باب التقديم في 14 ابريل 2022، وكان قد تقدم للمشاركة في المهرجان هذا العام (55) عرضا أجنبيا، و(90) عرضا عربيا، و(58) عرضا مصريا، بإجمالي 203 عروض مسرحية واختارت لجنة المشاهدة العروض التالية:



فيما يخص العروض الأجنبية تشكلت لجنة مشاهدتها من: (المخرج عصام السيد، المخرج والسينوغراف عمر المعتز بالله، الناقد خالد رسلان، والناقد باسم عادل)، وقد اختارت اللجنة العروض التالية: (العرض المسرحي (WRONGLAND) من اليونان، العرض المسرحي (The Last 15 Seconds) من كندا، العرض المسرحي ( White Light) من سويسرا، العرض المسرحي ( The Women Soccer Players) من المكسيك، العرض المسرحي ( Robot) من إسبانيا/ پولندا، العرض المسرحي (Dust Circus) من البرازيل، العرض المسرحي ( Symbiosis) من پولندا.



واختارت اللجنة عددا من العروض في قائمة الانتظار في حال اعتذار أو تعذر مشاركة أي من العروض السابقة، كما اختارت إدارة المهرجان عرضين أجنبيين هما: العرض المسرحي (Hydráos) إخراج إديتا براون، من النمسا والعرض المسرحي (ILLUSION) من إخراج فابيو أومودي، من إيطاليا.



أما العروض العربية، فقد تشكلت لجنة مشاهدتها من: (المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج هاني المتناوي، الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، السينوغراف د. محمود صبري)، وقد اختارت اللجنة العروض التالية: العرض المسرحي (منفيستو) من سوريا، العرض المسرحي (الطابور السادس) من الكويت، العرض المسرحي (الكوميديا الإلهية) من تونس، العرض المسرحي (إعادة ضبط المصنع) من العراق، العرض المسرحي (شا طا را) من المغرب، والعرض المسرحي (المنديل) من سوريا.



واختارت اللجنة عددا من العروض في قائمة الانتظار في حال اعتذار أو تعذر مشاركة أي من العروض السابقة، كما اختارت إدارة المهرجان العرض المسرحي (آخر مرة)، إخراج وفاء طبوبي من تونس.



أما العروض المصرية، فقد تشكلت لجنة مشاهدتها من: (أستاذ الدراما والنقد د.حاتم حافظ، المخرج هاني عفيفي، المخرج ومصمم الرقص مناضل عنتر، الناقد محمد مسعد)، وقد اختارت اللجنة العروض التالية للمشاركة في المسابقة الرسمية: العرض المسرحي (هلاوس) انتاج مركز الهناجر للفنون وإخراج محمد عبدالله، والعرض المسرحي الراقص (قتال) إنتاج فرقة داير للإنتاج الفني، وتصميم رقص وإخراج شيماء شكري، كما اختارت اللجنة عرضين مسرحيين في قائمة الانتظار في حال اعتذار أو تعذر مشاركة أي من العروض السابقة.