على الرغم من نجاحه الكبير في الدراما المشتركة، وبعد بطولته لمسلسل «للموت» في جزئيه، يعود الممثل محمد الأحمد من بيروت ويؤدي دور البطولة في مسلسل سوري - لبناني مشترك يحمل اسم «الحجرة»، من بطولته إلى جانب: نور علي، وعمار شلق ورندة كعدي ومجموعة من الممثلين اللبنانيين، والعمل من إخراج فادي وفائي والنص لزهير الملا.



وتدور قصة العمل، حسب موقع «نواعم»، حول طفل يفاجأ بموقف وهو لايزال صغيرا ويبني على رؤيته لذلك المشهد عقدة نفسية تطغى عليها الوحدة والانفصام النفسي الذي يعالج فيما بعد، ويحاول التغلب على صدمة الطفولة، ثم يتزوج وينجب ويتعرض للموقف نفسه بعد حادث يتعرض له طفله فتستعيد صدمته وهو صغير حالها ويعود إلى ما كان عليه عندما كان طفلا.



وينافس الأحمد نفسه بتجسد دورين في المسلسل وفق أحداث نفسية مشوقة، ولو أن المخرج فادي وفائي يراها من أولى تجاربه في عالم الدراما الخاصة بالمنصات التي تتطلب تركيزا وإحاطة نفسية بجانب الشخصيات المطروحة.