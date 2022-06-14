تشارك الكويت في أعمال الدورة الثالثة عشرة لاجتماع الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في فيينا أمس الاثنين بوفد يضم عددا من المتخصصين من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة). وقال رئيس وفد الهيئة المشارك في الاجتماع رئيس قسم القضايا والتحقيقات عبدالحميد الحمر في تصريح لـ«كونا» على هامش الافتتاح إن جدول أعمال اجتماع الفريق المنبثق عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يناقش عدة بنود بينها أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحالة تنفيذها إلى جانب المساعدة التقنية وتبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ الاتفاقية.



وأضاف أنه سيبحث كذلك متابعة تنفيذ قرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم (6/6) المعنون بـ«متابعة إعلان مراكش بشأن منع الفساد».



وأشار إلى أنه سيتم كذلك مراجعة الممارسات والمبادرات المتخذة في مجالات منع الفساد ومنها استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بغية تعزيز الشفافية في القطاع العام ومكافحة الفساد، واستعراض التحديات والممارسات الجيدة في مجال التوعية والتعليم والتدريب والبحوث المتعلقة بمكافحة الفساد.



ولفت إلى انه من المقرر أن يتناول الاجتماع الثالث عشر للفريق الحكومي متابعة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.



وأعرب عن حرص الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت دائما على الاستجابة إلى كل ما يطلبه الفريق الحكومي الدولي المعني بمنع الفساد والفريق الحكومي الدولي المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية من معلومات ومرئيات وبيانات.



وأكد أن ذلك يأتي إيمانا من أهمية المشاركة الجيدة في برامج التعاون الدولي ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقية بما يعكس رؤية الكويت ضمن خطة التنمية 2035 وبما ينسجم مع استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 ـ 2024) والتطلع إلى المزيد من العمل المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.