استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير اليابان لدى الكويت مورينو ياسوناري، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالا وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص، وذلك بحضور السكرتير الأول بالسفارة أوتا تاكيشي، حيث أهدى الخالد للسفير ياسوناري في ختام اللقاء درعا تذكارية، معربا عن تمنياته له التوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق أرحب.



من جهته، أعرب ياسوناري عن سعادته وامتنانه لحفاوة الاستقبال، وتقديره البالغ للرعاية التي يحظى وتحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده ومواطنو اليابان على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.