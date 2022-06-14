استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان العامر صباح أمس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، حيث قدمت لسموه رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، وأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين.



هذا وقد هنأهم سموه على عضوية المجلس البلدي وحثهم على العمل المستمر وبذل المزيد من الجهود لدعم وتعزيز مسيرة التنمية ودعم الدولة لتحقيق رؤيتها العمرانية، معولا سموه على الشباب ذوي الاختصاص في النهوض بالكويت وتغليب مصالحها العليا متمنيا سموه لهم كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز.