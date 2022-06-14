خديجة حمودة



أكد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، امس أن مصر خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية نقفز بها خطوات للأمام لسد أو تقليل الفجوة الغذائية.

وقال أبو المجد خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات بالمنوفية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الناظر للأحداث العالمية يدرك أن الغذاء قد تحول من مجرد سلعة تجارية قابلة للبيع والشراء إلى سلاح يستطيع من يملكه أن يصوبه نحو من يحتاج إليه لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية معينة، وكل دول العالم أدركت تلك الحقيقة جيدا، وأصبحت تبحث عن طرق ومسارات جديدة تسير فيها للحفاظ على أمنها الغذائي.