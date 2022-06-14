القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، م.محمد مصطفى، إنه جرى طرح 16 محلا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (16م2 و101م2) بمناطق مشروعات (1185- 645 - 247) عمارة إسكان اجتماعي ومشروع 228 عمارة سكن مصر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.



وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب من المواطنين بالمشاركة في المزاد المقرر عقده بجلسة يوم الإثنين الموافق 27 يونيو الجاري.



وأكد أن الطرح الجديد يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإتاحة فرص العمل، بجانب إعادة ضخ استثمارات المحال والصيدليات التي سيتم بيعها في أنشطة تنموية أخرى.