أعلن قصر بكنغهام أن أفراد الأسرة المالكة حضروا امس موكبا سنويا وقداسا بالكنيسة لما يعرف باسم يوم «فرسان الرباط» وهي مجموعة فروسية تأسست قبل 700 سنة والملكة من أعضائها وكذلك أعضاء الأسرة الملكية، إضافة إلى 24 من الفرسان الرجال والنساء الذين اختارتهم الملكة اعترافا بجهودهم في العمل العام.



وتم تنصيب الفرسان الجدد ومنهم هذا العام توني بلير رئيس الوزراء الأسبق. ويوم «فرسان الرباط» من أمتع المناسبات التي تقيمها العائلة المالكة ويشمل سير الأعضاء حول قصر وندسور الذي تقيم به الملكة بقبعات مزينة بالريش وأردية مخملية.