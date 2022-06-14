قالت وكالة الحدود الپولندية إن عدد الأوكرانيين الذين وصلوا پولندا منذ الغزو الروسي في فبراير الماضي تجاوز 4 ملايين شخص.



ومعظم اللاجئين الأوكرانيين من النساء والأطفال، لأن الذكور البالغين ما بين 18 و60 عاما منخرطون في التجنيد الإلزامي في صفوف جيش بلادهم لمواجهة القوات الروسية.



ومن المستحيل معرفة عدد الذين بقوا في پولندا وعدد الذين توجهوا إلى دول أخرى بغرب أوروبا.



وقالت السلطات الپولندية إن الآلاف من الذين قدموا إلى پولندا، عاد الكثير منهم إلى مناطق عادت للسيطرة الأوكرانية، بعد الغزو الروسي، بينما توجه آخرون إلى دول أوروبية مختلفة باحثين عن ملجأ أو بحثا عن عمل، حيث من غير المعروف ما إذا كانت الحرب الراهنة في بلادهم ستنتهي قريبا أم لا.