ابتكرت شركة ناشئة في تونس آلة يمكن أن تساعد في إيجاد حلول لمشكلة شح المياه. وحسب إهاب تريكي، أحد مؤسسي شركة «كاميلوس»، فإن مبدأ عمل هذه الآلة هو «إعادة وتكرير ظاهرة ندى الصباح».

وبعدها تساءل تريكي «إذن ما الذي يحدث؟»، ثم أجاب مستعرضا الطريقة التي تعمل بها الآلة التي صنعتها شركته «لنرى الهواء يدخل من هنا يمر بمصفاة الهواء الأولى لتنظيفه من الأشياء التي تلوثه ثم يدخل في الآلة لتنزل حرارة الماء لنستطيع تطبيق ظاهرة الندى».



وجرى تركيب أول آلة كاميلوس-1 في مدرسة ابتدائية ببلدة البياضة النائية قرب الحدود الجزائرية، والتي لا سبيل لها للحصول على المياه الصالحة للشرب، حسب قول مدير المدرسة حسان عويبدي.