أعلنت البلدية عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع أفرع البلديات في المحافظات بتنفيذ جولات ميدانية من قبل الفرق الرقابية بجميع مراكز النظافة في المحافظات خلال الأسبوع الماضي لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من رفع سيارات مهملة وسكراب وقوارب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق أوضحت البلدية، أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي من قبل الفرق الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق في جميع مراكز النظافة بأفرع البلديات في المحافظات على مستوى الكويت قد جاءت في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه البلدية لرفع مستوى النظافة في كل المناطق.



وأشارت إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها أسفرت عن سحب 601 سيارة وقارب مهملة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وقد تم إرسالها إلى مواقع حجز السيارات في البلدية فضلا عن وضع 4146 ملصق إنذار على سيارات وقوارب مهملة، وسيتم رفعها بعد انتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار.



وأكدت البلدية تواصل الجولات الميدانية من قبل الفرق الرقابية في إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع أفرع البلديات في المحافظات، مشددة على عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.