مع اقتراب العاشر من يوليو الموعد المفترض لإعادة التصويت على آلية ايصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى الشمال السوري في مجلس الأمن، تتزايد المخاوف من استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» لوقف الآلية التي تدخل المساعدات لأكثر من 4 ملايين سوري يعيشون في الشمال عبر معبر وحيد مع تركيا.

وتحسباً لذلك ناشدت «منظمة اللاجئين الدولية» تمديد تلك الآلية محذرة تأثير انقطاعها على حياة ملايين النازحين والمقيمين.



وقالت المنظمة في تقرير لها أمس، إن التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب حول غزوها لأوكرانيا أدى إلى إعادة إشعال المخاوف من استخدام موسكو للفيتو، ضد تمديد قرار التفويض بدخول المساعدات عبر معبر «باب الهوى».



وأفادت أن قرار إيقاف المساعدات عبر الحدود يتسبب بإغلاق صندوق العمل الإنساني عبر الحدود لسورية (SCHF)، وهو أحد أكبر الصناديق التي بلغ إجمالي المساعدات فيها نحو 154.5 مليون دولار خلال عام 2021.



كما تستعد جميع الجهات الفاعلة في شمال غربي سورية لخفض إضافي في التمويل، وفقا للمقابلات التي أجرتها «منظمة اللاجئين».