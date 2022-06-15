كشفت دراسة جديدة أن قرع الطبول لمدة 90 دقيقة فقط كل أسبوع يمكن أن يحسن نوعية حياة الشباب المصابين بالتوحد، بحسب ما نشره موقع «Neuroscience News».



واكتشف باحثون من جامعات: تشيتشيستر وكينغز كوليدج لندن وهارتبوري وإسيكس، أن تعلم العزف على الطبول يساعد على ضبط شبكات الدماغ لدى المراهقين المصابين بالتوحد في أقل من ثمانية أسابيع.



وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين قاموا بتحسين مهاراتهم في العزف على الطبول أظهروا علامات أقل على فرط النشاط وعدم الانتباه والسلوكيات المتكررة وأظهروا تحكما أفضل في عواطفهم.

وكشفت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أيضا عن تغييرات في وظائف المخ والتي، وفقا للدراسة، كانت مرتبطة بالسلوك العام.