أعلنت شبكة «إنستغرام» الاجتماعية عن إضافة ميزات جديدة إلى أداة الرقابة الأبوية تتيح للأهل أو لممثلين قانونيين الإشراف بشكل مباشر أكثر على أنشطة أبنائهم القصر.



وباتت الميزة الجديدة توفر للأهل وأولياء الأمور إمكان إرسال دعوات إلى المراهقين الصغار يعرضون فيها عليهم مراقبة حساباتهم. وينبغي على المراهقين قبول الطلب لتفعيل الأداة.

وكانت إمكانية تشغيل الرقابة الأبوية محصورة قبل الآن بالمراهقين أصحاب الحسابات، وهو خيار متاح منذ مارس الماضي في الولايات المتحدة.



وقالت مسؤولة برامج الشؤون العامة في مجموعة «ميتا» (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) في فرنسا كلوتيلد بريان «من المهم جدا بالنسبة لنا تطوير أدوات تحترم خصوصية الشباب واستقلاليتهم، مع إشراك الأهل في التجربة في الوقت عينه».