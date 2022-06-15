نددت الممثلة الأميركية أمبير هيرد بما وصفته بسيل«الكراهية والنقد اللاذع» اللذين كانت هدفا لهما على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» خلال محاكمتها الأخيرة ضد جوني ديب، مؤكدة في الوقت عينه أنها لا تلوم هيئة المحلفين على حكمها لصالح طليقها الذي قالت انه «محبوب وممثل رائع».

وكشفت المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وبثت على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، تفاصيل الحياة الخاصة المضطربة للنجمين الهوليووديين، ما أثار سلسلة من الرسائل المهينة بحق الممثلة البالغة 36 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هيرد في مقابلة على قناة «ان بي سي»، هي الأولى لها منذ انتهاء المحاكمة «أعتقد أن الناس العاديين لا يعرفون» مثل هذه الحملات، «وأنا لا آخذها على محمل شخصي».

وأضافت «لكن حتى الشخص المتيقن من أني أستحق هذه الكراهية والنقد اللاذع، حتى لو كان يعتقد أني أكذب، فإنه لا يستطيع النظر في عيني ويخبرني أنه يعتقد أن التعامل معي كان عادلا على وسائل التواصل الاجتماعي».



وفي مقتطفات من المقابلة التي تذاع بالكامل الجمعة المقبلة، قالت أمبير هيرد إنها لا تأخذ الحكم الصادر عن هيئة المحلفين «على محمل شخصي». وأضافت هيرد «أنا لا ألومهم، في الواقع أفهم أنه شخصية محبوبة يعتقد الناس أنهم يعرفونه، إنه ممثل رائع».