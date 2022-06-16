نشبت حالة من الفوضى داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، إثر حدوث تسرب مياه كبير وغريب داخل مقصورة الركاب.



وقالت صحيفة «الصن» البريطانية التي حصلت على فيديو يوثق الحادثة إن طاقم الطائرة حاول عبثا وقف تسرب المياه التي كانت تسقط مثل المطر.



والمشكلة في هذا التسرب أنه وقع بينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 9 آلاف متر، أي فوق السحاب.



وكانت الطائرة قد غادرت مطار هيثرو في لندن، الجمعة الماضي، وحطت في مطار العاصمة الأميركية واشنطن في اليوم التالي، لكن لحسن الحظ وقع التسرب في نهاية الرحلة تقريبا.



والطائرة وهي من طراز «إيرباص إيه 380»، تتكون من طابقين، وبوسعها استيعاب أكثر من 500 مسافر.



وأقرت الخطوط الجوية البريطانية بحدوث عطل في وحدة خزان المياه في الجزء الخلفي من الطائرة، مما أدى إلى غمر منطقة الأدراج التي يستعملها ركاب الدرجة الاقتصادية في الطائرة.



وقللت الشركة من خطورة ما حدث، معتبرة أنه لم يكن هناك أي شيء يتعلق بسلامة الطائرة، مشيرة إلى أنه جرى استبدال الصمام ومعالجة الخلل.