حثت باكستان مواطنيها على شرب كميات أقل من الشاي للحفاظ على اقتصاد بلادهم واقفا على قدميه، حيث تعاني إسلام آباد من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار قيمة الروبية، بحسب شبكة «سي إن إن».

وقال وزير التخطيط والتنمية في البلاد أحسن إقبال إن الباكستانيين قد يقللون من استهلاكهم للشاي «كوب أو كوبين» في اليوم، لأن الواردات تفرض ضغوطا مالية إضافية على الحكومة.



وأضاف إقبال «الشاي الذي نستورده يتم استيراده عن طريق الحصول على قرض»، مشيرا إلى أن الشركات يجب أن تغلق في وقت مبكر لتوفير الكهرباء.



وتواجه باكستان تحديات اقتصادية شديدة منذ أشهر، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز والنفط.