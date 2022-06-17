عبدالعزيز الفضلي



أكدت وزارة التربية أن ما يثار في وسائل التواصل عن مسار اختبارات الثانوية العامة كلام مرسل وعار تماما من الصحة.



وأشارت الوزارة إلى التزام المكلفين بعملية الاختبارات والمراقبين والملاحظين بالإجراءات والضوابط الخاصة بلائحة الغش المطبقة منذ سنوات، موضحة أن كل حالة يتم ضبطها أثناء الامتحانات تمر بعدة إجراءات تدريجية قبل تدوين المحاضر وفق الأطر القانونية السليمة. وذكرت أن جميع المكلفين مسؤولون عن تطبيق لائحة الغش، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وفق اللوائح المنظمة للعملية التعليمية في هذا الشأن، مشددة على ثقتها الكاملة بمنتسبيها من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وجميع القائمين على الاختبارات في مختلف المناطق الذين يبذلون مساع وجهود كبيرة لإنجاح فترة الاختبارات بالطرق العلمية والتربوية والأكاديمية السليمة. وذكرت أن لائحة الغش المقررة تتيح للطلبة تقديم تظلماتهم إلى الكنترول المركزي الخاص بالقسمين العلمي والأدبي، ويتم النظر فيها من قبل أعضاء مختصين للبت فيها، مؤكدة حرصها على منح الحقوق لأصحابها وعدم ظلم أي طالب.