عبدالعزيز الفضلي



قطع طلبة الثانوية العامة نصف الطريق في اختبارات نهاية العام، حيث أدى امس طلبة القسمين العلمي والأدبي امتحان اللغة الانجليزية مختتمين أسبوعهم الأول، فيما تبقى الأسبوع المقبل الذي تتخلله 4 امتحانــــات لـ «الأدبي» و3 لـ «العلمي».



وأجمع عدد من الطلبة بالقسمين العلمي والأدبي في تصريحات لـ «الأنباء» على سهولة اختبار اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى انه جاء من داخل المنهج.



وفي البداية، قال الطالب معاذ الياقوت اننا لم نواجه صعوبة في الامتحان وسؤال التعبير كان سهلا، متوقعا ان يحصل على الدرجة الكاملة بإذن الله تعالى، مثمنا في الوقت ذاته دور الإدارة المدرسية في توفير أفضل الأجواء للطلبة لكي يقدموا اختباراتهم دون أي ربكة.



وشاركه زميله عبدالله الصيرفي بالرأي، مؤكدا ان الامتحان «ما يخوف» غير ان بعض الأسئلة تحتاج الى معلم لتوضيحها، مبينا ان يطمح بعد الثانوية لدخول معهد الفنون الموسيقية والحصول على درجة الدكتوراه.



من جانبه، بين الطالب محمد فيصل ان امتحان «الإنجليزية» جاء سهلا للطالب الذي درس وذاكر بشكل جيد، والحمد لله الأمور طيبة، معربا عن بالغ شكره للإدارة المدرسية على تذليل كل الصعاب أمامنا.



بدوره، أشار الطالب علي عبدالعزيز إلى ان الامتحان «زين»، متمنيا ان يلقوا مساعدة أكبر في اللجان وان يكون هناك تساهل في المراقبة.



وقالت الطالبة دانة الشرهان من القسم الأدبي بثانوية صفية بنت عبدالمطلب، ان اختبار مادة اللغة الإنجليزية كان سهلا ولم تواجهها أي صعوبة في فهم الأسئلة أثناء الحل، وأيدتها الطالبة إسراء وليد من القسم العلمي من حيث سهولة الاختبار، فيما ذكرت الطالبة نادية الجابري من القسم الأدبي أن الاختبار جاء مريحا.



من جهته، أكد رئيس لجنة ثانوية عروة بن الزبير - بنين، سلمان القحطاني أن لجنة ثانوية عروة بن الزبير التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية استعدت لاختبارات الثانوية العامة واستقبلت 700 طالب من القسمين العلمي والأدبي، وتم التزام جميع الطلبة بالإرشادات والتوجيهات التي وضعتها إدارة المدرسة للدخول إلى لجان الاختبارات. وأضاف القحطاني ان لجنة التوجيه والإرشاد تقوم باستقبال الطلاب وتوجيههم إلى لجان الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء اختباراتهم بكل أريحية وهدوء، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.



وفي السياق ذاته، ذكرت رئيسة لجنة ثانوية صفية بنت عبدالمطلب - بنات، حنين الخطيب أنه تم تسخير كل الإمكانات من قبل الهيئة التعليمية والإدارية، لتوفير بيئة مناسبة ومريحة وهادئة للطالبات أثناء تأدية الاختبار، مشيرة إلى أن الوزارة وبالتعاون مع «الصحة» حرصت على توفير طاقم من الممرضات في لجان الاختبار لمتابعة الحالات الصحية المزمنة.



وذكرت الخطيب أن المدرسة ملتزمة بلوائح الغش وتفتيش الطالبات حسب النظم واللوائح عن طريق الأجهزة الخاصة بذلك، والالتزام بتفتيش الطالبات مرة واحدة فقط قبل دخول قاعة الاختبار لتجنب إرباك الطالبات، ناصحة الطالبات ببذل الجهد في المذاكرة والاستعداد الجيد للاختبارات، لافتة إلى أن اختبارات هذا العام جاءت مناسبة للمستوى التعليمي للطالبات وضمن المنهج الدراسي ومراعية للفروق الفردية.