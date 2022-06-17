عبدالله قنيص



تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من إغلاق ملفات 13 قضية سرقة مركبات بضبط شخصين من أرباب السوابق، فيما اعترف الموقوفان، وهما مواطن وخليجي، بأنهما كانا ينفقان ببذخ على التعاطي وممارسات أخرى مشبوهة من حصيلة المسروقات.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وصلت الى رجال المباحث عن خليجي وراء سرقة عدة مركبات وأنه يقوم بتفكيك المركبة، وعليه تم توقيفه حيث أرشد عن عدد من المركبات، واعترف على مواطن تم ضبطه وأقر هو الآخر بانه شريك في السرقات.



من جهة أخرى، تمكن قطاع الأمن العام، ممثلا بمديرية أمن محافظة حولي، من ضبط شخص وبحوزته 58 زجاجة يشتبه بأنها مواد مسكرة، كما قامت مديرية أمن محافظة الأحمدي بضبط حقيبة بداخلها مواد يشتبه بأنها مخدرة، حيث تمت إحالة الشخصين والمضبوطات الى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.