محمد الجلاهمة



في إطار حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف على الارتقاء بأداء العسكريين في قطاع الأمن العام من ضباط وأفراد، بحيث يؤدي مهام عمله الميداني بالصورة الجيدة، تم الانتهاء من صيانة وتشغيل ميادين الرماية التابعة للأمن العام والتي سيجري فيها منتسبوه بالتدريب الدوري على استخدام الأسلحة.



ويوم امس، قام وكيل قطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي باستقبال وتكريم أعضاء اللجنة الفنية التي أنجزت مهام صيانة وتشغيل الميادين.



وتوجه اللواء الزعبي بالشكر الى أعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة في إنجاز المشروع المهم والأعمال الموكلة اليهم وبما يمكن رجال العام من أداء مهام عملهم.



يشار إلى ان قطاع الأمن العام ميداني ومهامه عديدة في حفظ الأمن وتطبيق القانون.