عبدالكريم أحمد



ترافعت النيابة العامة أمس أمام الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالجناية المتهم فيها المواطن «ف.ص» بقتل المواطنة «فرح أكبر»، حيث طالبت برفض استئنافه وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانته بعقوبة الإعدام.



كما ترافع دفاع طرفي الجريمة أمام المحكمة، حيث طالب وكيل ورثة المجني عليها بتأييد حكم أول درجة، مؤكدا اقتراف المتهم لجريمته مع سبق الإصرار والترصد، فيما طالب محامي المتهم بإلغاء هذا الحكم، مدعيا أنه لم يقتلها وبادر بإسعافها إلى المستشفى.



وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في 23 الجاري.