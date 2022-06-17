

قال المرشح لعضوية مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية محمد سعد العليمي، نشكر نعمة الله بعودة الانتخابات للجمعيات التعاونية بعد توقف عجلتها وعودة الحياة الطبيعية، موضحا ان الضغط على الجهات المختصة في هذا المحور سرع من عودة الانتخابات بعد توقفها ودخول الجمعيات مضمار التعيينات، التي قد تخرج ممن ليست لديهم دراية كافية بالعمل التعاوني. وأضاف العليمي: الجميع يعرف دور الحركة التعاونية في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية، وماذا قدمت الجمعيات التعاونية في ظل جائحة كورونا، حيث كانت من الصفوف الأولى وسعت جاهدة لتوفير الأمن الغذائي وغيرها من الخدمات الجليلة التي قدمتها لمنطقة القادسية لأنها كانت تدار بكوادر وكفاءات من أبناء المنطقة لا بغيرها، وهذا اكبر حافز للارتقاء بمستوى الخدمات والنظر في كل جوانب تطوير الجمعية بكل المناحي التي تعمل على خدمة مساهميها وتوسيع نطاق خدماتها. وتابع: سنعمل من خلال مجلس الإدارة بمشيئة الله تعالى اذا كتب لنا النجاح لتحقيق المفهوم التعاوني والركائز الأساسية التي يقوم عليها القطاع التعاوني، مؤكدا على حرصه التام على تطبيق نسبة سياسة التكويت في الجمعية وشغل الوظائف الإشرافية لتبنى الجمعيات بسواعد أبنائها، واعدا بتكملة مسيرة النجاح والمزيد من العطاء.