تعود النجمة بيونسيه بألبوم جديد يحمل عنوان «رينيسنس» («النهضة»)، من المقرر طرحه في 29 يوليو المقبل، ليكون الأول لها منذ عام 2016.

وأظهر موقع المغنية على الإنترنت ما يبدو أنه ألبوم منفرد جديد للمغنية يمكن طلبه مسبقا، مع الإعلان عن تفاصيل إضافية ستنشر قريبا.



كذلك، جرى تحديث صفحات المغنية عبر الشبكات الاجتماعية مع تضمينها عبارة «act I... RENAISSANCE» («رينيسنس، الفصل الأول»)، ما يوحي بتوجه بيونسيه لطرح أعمال عدة في الفترة المقبلة.



ولم تتوقف الفنانة البالغة 40 عاما عن العمل في السنوات الماضية، إذ تعاونت مع زوجها جاي زي في أغنية عام 2018، وأصدرت ألبوما وفيلما بعنوان: «هومكامينغ» في السنة التالية.

كما شاركت في أغنية بالنسخة الجديدة الحية من فيلم «الأسد الملك» («ذي لايون كينغ»)، والتي فازت بفضلها بجائزة «غرامي» الثامنة والعشرين في رصيدها.