في واقعة غريبة، نظم مجموعة أشخاص في مدينة عدن اليمنية حفل عقد زواج قط وقطة بحضور شهود ومعازيم. وأقيم الحفل الصغير الذي تم بمشاركة عدد من الجيران والمحيطين في مديرية المعلا في عدن.



وتداول نشطاء يمنيون تسجيل فيديو مرئي للواقعة، أظهر شخصا يتلو عقد زواج بين قط وقطة انتهى بالتوقيع عليه وأخذ بصمة القطين. واختلط الأمر ما بين جد ومزاح عند من تابعوا الأمر، بحسبما أوردت «العربية.نت» امس.



وحسب شهود عيان، فإن الحفل سبقته طباعة دعوة رسمية لحضور عقد الزواج ووزعت دعواته على عدد من الأشخاص المقربين في نفس محيط المنطقة. وأثارت هذه الواقعة استلطاف الكثيرين رغم معارضة البعض، فيما تندر آخرون معتبرين أن هذا الاحتفال غير مستحب في ظل عجز الشباب اليمنيين عن تكبد مصاريف الزواج نتيجة ظروف المعيشة وغلاء المهور.



وأفادت مصادر محلية بأن الواقعة حدثت بالفعل في مديرية المعلا بعدن، ووصفها النشطاء بأنها أغرب حفل زواج حضره معازيم، وتم بدعوة رسمية جرى توزيعها على المشاركين وبحضور مأذون.