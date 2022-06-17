يواجه أقدم منتزه في العالم احتمال الإغلاق لفترة غير محدودة، بفعل فيضانات مدمرة للغابات وصفت بأنها «واحدة في كل ألف عام»، اجتاحت المنطقة الي يوجد بها المنتزه والتي تقع بين 3 ولايات في الغرب الأميركي، هي: مونتانا ووايومنغ وأيداهو ويتعزز هذا الاحتمال مع استمرار الفيضانات في تدمير كل ما يعترض طريقها من بلدات وطرق وجسور على ضفاف نهر «يلوستون».

ومنتزه «يلوستون» هو أول منتزه وطني في العالم، افتتح عام 1872، ومساحته الشاسعة التي تبلغ 2.2 مليون هكتار.

وأظهرت لقطات مياه الفيضانات وهي تجرف منازل في مسارها، في مشهد يظهر شدة هذه الكارثة الطبيعية. وأظهرت لقطات مياه الفيضانات وهي تجرف منازل في مسارها، في مشهد يظهر شدة هذه الكارثة الطبيعية.



وجرى إخلاء أكثر من 10 آلاف زائر للمنتزه الشاسع المساحة، بعدما اجتاحت الفيضانات المدمرة الجزء الشمالي من منتزه يلوستون، وكان من بين هؤلاء عشرات الأشخاص الذين كانوا يمارسون التخييم، وتطلب الأمر إجلاؤهم بالطائرات المروحية بعدما حاصرتهم المياه.

ورغم أن السلطات الأميركية لم تحدد مهلة لإغلاق المنتزه، توقعت تقارير إعلامية بأن يستمر الإغلاق لمدة أسبوع، لكن المداخل الشمالية ربما لا يعاد فتحها الصيف الحالي.