القاهرة ـ هالة عمران



أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري م.راندة المنشاوي أن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين تواصل العمل على دراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر بمختلف المجالات، وذلك من خلال إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى والمشكلات، حيث تم الانتهاء من تصميم منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات من المستثمرين بعنوان «البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين»، والتي تم تطويرها بواسطة الوحدة لوضع حلول ملائمة لمشكلات المستثمرين بالتنسيق مع جهات الاختصاص.



جاء ذلك خلال رئاستها الاجتماع الثالث الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين امس للعمل على تذليل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات وإيجاد حلول لها وتسويتها، وذلك بحضور رؤساء ومسئولي عدد من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين المعنيين.



وقالت المنشاوي إن البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين تأتي من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين، مشيرة إلى أن البوابة الإلكترونية تشتمل على عدد من المكونات وهي تسجيل المستثمر للشكوى والمستندات المطلوب إرفاقها، بجانب أنشطة الوحدة الدائمة وأخبار تهم المستثمرين، إضافة إلى لوحة معلوماتية لمتابعة موقف الشكاوى وإجراءات الحل.



وأضافت أنه يمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: www.invest.shakwa.eg، كما تم إتاحة الخط الساخن لمركز الاتصال: 16035 لتلقي شكاوى المستثمرين، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528، وكذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وكذلك من خلال الشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى مكاتب خدمة المستثمرين بالجهات والهيئات الحكومية.



وتابعت أن البوابة الإلكترونية تتمتع بالعديد من المميزات من بينها سهولة تسجيل المستثمر للشكوى، وإمكانية متابعة إجراءاتها على مدار 24 ساعة تحت شعار «سرعة ـ كفاءة ـ تبسيط إجراءات»، وهي بمنزلة انطلاقة جديدة للاستثمار في مصر، كما تم تشكيل مجموعات عمل بالمنظومة لتلقي الشكاوى من المستثمرين، لعرضها على الوحدة الدائمة، وربطها بهيئة الاستثمار، لافتة إلى نجاح الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين في التوصل لحلول لمشكلات طرحها عدد من المستثمرين وممثلي بعض الشركات خلال الفترة الماضية، وسنواصل السعي لتسوية ما يتم عرضه على الوحدة خلال الفترة المقبلة.



وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل الأمانة الفنية للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلي مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار، والجهات ذات الصلة.



وأوضحت أنه تم أيضا الانتهاء من تشكيل الوحدات الفرعية لوحدة حل مشكلات المستثمرين بكل وزارة برئاسة نائب الوزير، أو مدير مكتب الوزير، بحيث يكون له صلاحية اتخاذ القرارات، ويكون حلقة الوصل مع الوحدة الرئيسية، وقالت «سيتم في هذا الإطار مخاطبة الوحدات لموافاتنا بالمشكلات الجاري دراستها والموقف التنفيذي لما تم حله، وكذا المشكلات التي يتم عرضها على اللجنة الرئيسية».