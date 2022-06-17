القاهرة ـ ناهد إمام



شهدت نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، امس، فاعليات إطلاق مبادرة «اتكلم ماتخفش.. مصر معاك»، بالتعاون مع مؤسسة شيزلونج المتخصصة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت، وذلك لتقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسي للشباب من أبناء المصريين في الخارج.



وبدأت الفاعليات بعرض فيلم تسجيلي قصير يوضح محاور المبادرة وأهدافها، ثم فيديو مبسط يوضح خطوات وإجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية لمؤسسة شيزلونج لتلقي العلاج.



من جهته، قال محمد علاء المدير التنفيذي لمؤسسة شيزلونج، في كلمته خلال إطلاق المبادرة: «نحن نفتخر بالعمل على إنجاز هذا المشروع وخروجه إلى النور، حيث تعد نتاج عمل وجهد كبير من خلال فريق عمل المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الهجرة، إذ نقدم خدمات الدعم النفسي للمصريين بالخارج ونعمل على مساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة، خاصة الأضرار النفسية التي ظهرت في مرحلة العزل عقب انتشار جائحة كورونا».



وتابع انه تعرض العديد من أبناء الجالية المصرية لأوجه عديدة من الضغوط النفسية والعصبية نتيجة العزل المنزلي وعدم القدرة على التواصل مع أقربائهم بمصر، وكذلك في الفترة الأخيرة بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية والتحديات التي قابلتها وزارة الهجرة والتفاني في إعادة أبناء الجالية المصرية إلى أرض الوطن، مضيفا: «حيث اكتشفنا أيضا احتياج العديد من الشباب لخدمات الدعم النفسي للخروج من هذه المرحلة بعد تعرضهم لضغوط وتحديات كبيرة للهروب من الحرب ومحاولة النجاة والوصول إلى أرض الوطن».