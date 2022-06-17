القاهرة ـ هالة عمران



قال المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ د.محمد عامر، إنه يجرى حاليا الإعداد لإطلاق برنامج لتقديم عدد من المنح للدراسة الجامعية في العام الدراسي الجامعي 2022 ـ 2023 للطلاب المبتكرين والنوابغ الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، ومن المقرر الإعلان عن جميع تفاصيلها الفترة القادمة.



وأضاف عامر ـ في التقرير الذي قدمه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبد الغفار عن حصاد أداء الصندوق، خلال العام المالي «2021-2022» ـ أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والصندوق، لتحويل براءات الاختراع إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري، لرفع مستوى التكنولوجيا في الأسواق المصرية، والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية، دعما لشعار «صنع في مصر».



وأشار إلى أن الصندوق أطلق برنامج «تسريع التسويق»، لتلقي الأفكار التكنولوجية المبتكرة من المبتكرين ودعمها، للوصول بنتائج ومخرجات البحث والابتكار إلى السوق، بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة، مضيفا أنه تقدم للبرنامج في المرحلة الأولى (54) فكرة ابتكار، اختيرت (5) أفكار من بينها لاستكمال دراسات التحقق والجدوى الاقتصادية لها تمهيدا لتقديم التمويل اللازم.



وأوضح أنه تقدم في المرحلة الثانية (117) فكرة ابتكار، اختيرت من بينها (30) فكرة تحتاج إلى تطوير، ويتم دراسة توفير دعم ورعاية لها، من خلال برنامج الحاضنة الافتراضية بالصندوق المزمع إطلاقه قريبا، ويجرى استكمال التحكيم والدراسات اللازمة لـ (21) فكرة ابتكار للاستمرار في دراسات الجدوى الاقتصادية للحصول على تمويل الصندوق.



ولفت إلى إطلاق موقع إلكتروني باسم بوابة الابتكار للتواصل مع المبتكرين، وإنشاء قاعدة بيانات لهم لتلقي أفكارهم، وفحصها، وتحديد مدى جاهزيتها لتلقى الدعم والتمويل المقدم من الصندوق.