حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، متصدر الترتيب العام، أسرع زمن في الجولة الأولى من التجارب الحرة لجائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد. وتفوق بطل العالم على أقرب منافس له الإسباني كارلوس ساينس سائق فيراري بعشرين من الثانية أمام حشد كبير في جزيرة «نوتر دام» في مونتريال، بعد عودة المنافسات الى حلبة «جيل فيلنوف» بعد غياب سنتين.



حل الإسباني الآخر فرناندو ألونسو سائق ألبين ثالثا أمام المكسيكي سيرخيو بيريس زميل فيرستابن، وخلفهما شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري الذي استخدم محركا جديدا بعد أن بات الذي تعطل في باكو «غير قابل للإصلاح» وفق فريقه.



في أذربيجان، عانى فيراري من خيبة أمل أخرى مع خروج سائقيه بسبب مشاكل ميكانيكية. وأوضح الفريق الإيطالي أنه يعمل على «إجراءات مضادة لتعزيز مجموعة المحركات»، مؤكدا أن الوضع «تحت السيطرة».



وحل لوكلير الذي انطلق من المركز الأول في السباقات الأربعة الأخيرة تواليا من دون أن يحقق الفوز، على بعد 0.5 ثانية عن فيرستابين. في إسبانيا، انسحب لوكلير أيضا بسبب مشاكل ميكانيكية. وفي موناكو، اعتمد فيراري استراتيجية سيئة ساهمت في خسارة سائق الإمارة.



واحتل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس المركز السادس، متقدما على صاحب الارض لانس سترول سائق أستون مارتن، ومواطنه وزميله بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون.