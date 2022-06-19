أعلنت اليابانية ناومي أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى أمس انسحابها من بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة بطولات الغراند سلام التي تنطلق أواخر الشهر الجاري بسبب إصابة في وتر أخيل.



وقالت المصنفة أولى عالميا سابقا عبر حسابها على تويتر «وتر أخيل لم يتعاف جيدا لذا أراكم المرة المقبلة».



ورغم أنها لم تذكر في التغريدة غيابها عن ويمبلدون بالذات، إلا أن حساب البطولة رد على تغريدتها «نتمنى لك التعافي السريع»، وقالت عبر حسابها على إنستغرام «ها هي أحلامي على العشب تنتهي».



وقبل ثلاثة أسابيع ألمحت أوساكا، المصنفة 43 عالميا راهنا، إلى أنها مترددة في المشاركة في ويمبلدون بعد قرار رابطة المحترفات تعليق توزيع نقاط التصنيف في البطولة ردا على قرار المنظمين غير المرحب به بمنع اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب الغزو الروسي.