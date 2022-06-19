قدم خلال وصلتين غنائيتين أجمل أعماله القديمة والحديثة

أشاد بدور «روتانا» برئاسة الهندي في نجاح حفلاته الأخيرة



ياسر العيلة



بعد غياب دام خمس سنوات عن حفلات الكويت، أحيا النجم السعودي الكبير عبدالمجيد عبدالله الحفل الأول من مهرجان «ليالي عبدالمجيد عبدالله» التي استمرت لثلاث ليال احتضنتها قاعة «الأرينا» بمجمع 360 بالكويت، وسط حضور جماهيري كبير جدا تفاعل بشكل غير عادي مع نجمهم المفضل الذي أطل عليهم وسط عاصفة من التصفيق والهتاف بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.



بدأ أبو عبدالله مشوار الطرب مع جمهوره بأغنية «أحبك ليه أنا مادري»، ومن ثم تحدث عبدالمجيد للجمهور قائلا: «الله لا يحرمني منكم، أنا سعيد بتواجدي معاكم، وقدرت أتجاوز المحنة وأشوفكم بعد فترة، وأتمنى إن شاء الله أني أسعدكم في هذه الليالي.. أحبكم»، وتحدث عبدالمجيد مع الجمهور عن الأغاني التي يرغبون في ان يقدمها لهم الجديدة أم القديمة؟ فكان رد الحضور «الاثنين الجديد والقديم»، لينطلق بثاني أغنياته وهي «لمحته» من ألبومه الأخير «عالم موازي»، وأعقبها بأغاني «انا من قبل اعرفك» و«مساء الخير» و«غزال ما ينصادي» و«فزيت من نومي».



وتوقف عبدالمجيد للحظات لالتقاط الأنفاس وأخذ صورة «سيلفي» مع جمهوره الذي أشعل الصالة بالتصفيق وترديد الأغاني ليوثق النجم الكبير هذه اللحظات المميزة، ليعود بعدها لرحلة الطرب، وقدم اغنية «عايش سعيد»، ومن بعدها جلس على خشبة المسرح وشدا بأغنية من اجمل اغانيه القديمة وهي «انسان اكثر»، وعقب الأغنية حرص ابو عبدالله على توجيه كلمات شكر للجمهور الذي أتى للحفل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، وقال: «الكويت دايما بتجمع الحبايب»، ليقدم أغاني «يا بعدهم كلهم» و«ما كان هذا حب» و«الله الله بالأمانة» و«مع السلامة»، ومن ثم استأذن عبدالمجيد الجمهور في استراحة لمدة نصف ساعة، ليعود بعدها ويقدم الجزء الثاني من هذا الحفل الرائع، حيث استقبله الجمهور مرة اخرى استقبالا حارا وشدا ابو عبدالله لهم باقة اخرى من أجمل أغانيه مثل «على مثلك، غلطة، يا بعدهم كلهم، ما كان هذا حب، الله الله بالأمانة، مع السلامة، يا ابن الأوادم، قله، رهيب» وعلى نغم آلة العود غنى «خير إن شاء الله»، ليسدل الستار على حفل من أجمل واقوى الحفلات التي شهدتها الكويت مؤخرا، ويثبت الجمهور الكويتي مرة اخرى أنه «رقم صعب» بين باقي الجماهير الأخرى في تذوقه للطرب والموسيقى.

لقطات من الحفل



٭ قبل بداية الحفل، التقى المطرب عبدالمجيد عبدالله مع عدد من الصحافيين والاعلاميين، ورافقه الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» سالم الهندي، حيث أعرب ابو عبدالله عن سعادته بأن يحيي هذا الكم الكبير من الحفلات بالكويت والسعودية في فترة وجيزة، مشيرا الى أن هذا الانجاز يعود لإدارة شركة «روتانا» متمثلة في الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي، كاشفا انه عاش في الكويت 16 عاما يعتبرها من احلى سنين عمره، ولذلك فالكويت لها مكانة خاصة في قلبه، حيث يرى ان نجاحه وانطلاقته الحقيقية في عالم الفن بدأت من الكويت.



٭ بذل فريق شركة «روتانا» مجهودا جبارا لخروج هذا الحفل وبهذا الجمهور الكبير بالشكل اللائق والمتميز.



٭ المخرج الكبير أحمد الدوغجي قام بإخراج الحفل الذي تم نقله على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الكويت وقنوات «روتانا» وكعادته تميز الدوغجي بتقديم صورة مميزة ومختلفة.