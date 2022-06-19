مفرح الشمري



مع مطلع الشهر المقبل، وللمرة الأولى في تاريخ اذاعة البرنامج الثاني، سنشهد أول انتاج خاص لمراقبة الدراما المحلية في اذاعة البرنامج الثاني متمثلا في المسلسل الاذاعي «الوصية» الذي يقع في 30 حلقة ومن تأليف أحلام الصراف وإخراج جابر الجابر ويتصدى لبطولته نخبة مميزة من الشباب خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية والذين يخوضون تجربة الدراما الاذاعية للمرة الأولى في حياتهم وهم: حنان المهدي، سعاد سالم، هيا السعيد، سارة العنزي، ناصر الدوب، جاسم البلوشي، يوسف البغلي، أحمد التمار ومحمد الدوسري، مصحح لغوي أبرار المفيدي والإشراف العام فريدة دهراب ورجسير أفراح بوحمد.

هذه البادرة تحسب للوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع الذي اعطى توجيهاته لمراقبة الدراما المحلية فريدة دهراب ومراقب شؤون البرامج بإذاعة البرنامج الثاني ابراهيم ماتقي، لتنفيذها بأسرع وقت حتى يكون هناك مسلسل إذاعي خاص في «البرنامج الثاني» وباللهجة الكويتية ويناقش العديد من القضايا الموجودة في الشارع الكويتي بأسلوب وطرح جميل.