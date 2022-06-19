أحمد الفضلي



تستعد الفنانة شيماء سليمان لخوض تجربة فنية جديدة تتمثل بالمشاركة في مسرحية الرعب الفكاهية «قصر الرعب» التي ستنطلق عروضها في نهاية الشهر الجاري ولمدة 10 أيام فقط على مسرح نادي السالمية الرياضي بمشاركة كوكبة من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية: الفنان القدير محمد جابر وأحلام حسن ومحمد الحملي وعبدالله الرميان وجمال الشطي وأسماعيل سرور وغيرهم.



ومن جانبها، أعربت شيماء عن بالغ سعادتها بخوض التجربة الثالثة لها في مسرح الفنان والمخرج محمد الحملي، موضحة أن العمل مع قروب الحملي المسرحي متعة كبيرة يعيشها الفنان طوال أيام العرض وكذلك أثناء البروفات الخاصة بالأعمال، حيث غالبا ما تكون أفكار الاعمال المقدمة مختلفة بشكل كبير عما يقدم في بقية الاعمال المسرحية، حيث نرى أداء استعراضيا راقيا ومختلفا خلاف المضمون والنص الجيد، وهذه الأمور هي التي ساهمت وبشكل كبير في نجاح أعماله المسرحية على امتداد السنوات السابقة.



وعن دورها في العمل، ذكرت شيماء من خلال حديثها لـ «الأنباء» انها ستلعب دورا محوريا في العمل يعد جديدا بالنسبة لها، وهذا ما دفعها لقبول الدور، خصوصا وهي التجربة الثالث لها مع الحملي في المسرح والاولى على مستوى مسرحيات الرعب، مضيفة ان الجمهور سيراها بشخصية مختلفة والعمل بالمجمل سيكون مختلفا كمسرحية رعب وان كانت مشتقة من عمل سابق قدمة الفنان والمؤلف والمنتج عبدالعزيز المسلم، لكنه سيكون مختلفا مع هذا القروب.