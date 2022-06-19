وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، طالب فيه تزوديه وإفادته بالآتي: ما أسباب تأخر ديوان الخدمة المدنية في إجابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على كتابها الصادر في 2020/10/8 لاستحداث كلية التربية الأساسية برنامج معلم القرآن الكريم، بعد الانتهاء من وضع الخطط الدراسية واعتمادها استنادا إلى كتاب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجه إلى المدير العام للهيئة في 2019/1/29 لاستكمال مقترح فتح تخصص معلم القرآن الكريم مشتملا على كشف تقدير الاحتياجات الخاصة بالوزارة من هذا التخصص لمدة عشر سنوات بـ 1100 وظيفة معلم ومعلمة للقرآن الكريم منهم 300 معلم و800 محفظ للقرآن الكريم وتقرير وزارة التربية حاجتها للبرنامج والذي يخدم احتياجات وزارات وهيئات ومؤسسات وجمعيات نفع عام وجمعيات خيرية معنية بشؤون القرآن الكريم ويسهم في توفير الفرص الوظيفية علاوة على أهمية مثل هذا المقرر لما يرتبط بتعليم وحفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته من معلمين وفق مخرجات تكون من كلية التربية الأساسية.

وجميع المراسلات التي وردت للديوان من الوزارات والهيئات والمؤسسات بشأن البرنامج، والمذكرات التي أعدها الديوان لبحث الموضوع ورأي الديوان به.