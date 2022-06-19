أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا بإجراء الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة المكتسبة لجميع مرضى الدرن بكل أنواعه. وجاء في القرار:



مادة أولى: جرى الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة المكتسبة لجميع مرضى الدرن بكافة أنواعه ويعتبر هذا الفحص إلزاميا في جميع المراكز الصحية والمستشفيات.



مادة ثانية: ُطبق الفحص المشار اليه في المادة الاولى على القطاعين الحكومي والأهلي.



مادة ثالثة: راعى أن يتم إرسال العينات الى المختبرات المعتمدة في الوزارة لإجراء هذا الفحص.



مادة رابعة: بلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.